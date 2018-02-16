НАТО виступає за ядерне роззброєння у світі, але залишатиметься ядерним Альянсом через Росію, Китай та КНДР

У НАТО переконані, що світ не стане безпечнішим, якщо Альянс відмовиться від ядерної зброї.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що НАТО виступає за ядерне роззброєння у світі, але залишатиметься ядерним Альянсом для ефективного стримування ядерних потуг Росії, Китаю та Північної Кореї.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Дозвольте мені чітко сказати, що мета НАТО полягає у тому, щоби світ був без ядерного озброєння, але, поки воно існує, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом. Світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО - ні, не є більш безпечним", - наголосив Столтенберг.

Читайте такожВ НАТО схвалили створення нових командних центрівУ цьому зв'язку він зауважив, що саме тому найвища гарантія безпеки НАТО спиратиметься на "стратегічні ядерні сили Альянсу, і, в першу чергу, на Сполучені Штати".

"Ми повинні підтримувати безпечне, захищене і ефективне ядерне стримування. Водночас союзники налаштовані скоротити кількість ядерної зброї у збалансований спосіб та у спосіб, який можна перевірити", - заявив Столтенберг.

Він додав, що з часу "холодної війни" союзники НАТО в Європі скоротили ядерний арсенал на 90%.