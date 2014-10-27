Ярош пройшов у Раду - заступник Коломойського
00:09, 27 жовтня 2014Політика
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Лідер Правого Сектора Дмитро Ярош, який балотувався у Верховну Раду по мажоритарному округу в Дніпропетровській області, з великим відривом випередив своїх конкурентів.
Ярош буде в Раді / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського Святослав Олійник.
"Згідно з даних трьох різних екзит-полів у 39-му окрузі переміг Дмитро Ярош з великим відривом", - написав він.
Пізніше Олійник оприлюднив дані, за якими лідер ПС набрав понад 35%, випередиви найближчого конкурента на 25%.
При цьому сама партія "Правий сектор", згідно з даними різних екзит-полів, не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр в Раду.
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