Ярош пройшов у Раду - заступник Коломойського

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

"Згідно з даних трьох різних екзит-полів у 39-му окрузі переміг Дмитро Ярош з великим відривом", - написав він.

Пізніше Олійник оприлюднив дані, за якими лідер ПС набрав понад 35%, випередиви найближчого конкурента на 25%.

При цьому сама партія "Правий сектор", згідно з даними різних екзит-полів, не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр в Раду.