Польський політик про вибори до ВР: прореформаторські прагнення українців більші, ніж ми сподівалися

Про це сказав польський політик, екс-депутат Європарламенту Павел Коваль, повідомляє Польське радіо.

За словами польського політика, результати виборів в Україні свідчать про велику підтримку в суспільстві проєвропейських реформ. «Політичний клас в Україні вже давно не мав такого історичного шансу», - зауважив Коваль.

“Якби це (результати екзит-полів) підтвердилося, то виявиться, що прореформаторські прагнення українців — ще більші, ніж ми цього сподівалися. Адже Яценюк сам представлявся у передвиборчій кампанія як “камікадзе реформ”. Він вважав, що немає іншого виходу, і він може присвятити своє політичне майбутнє задля проведення необхідних реформ. Щоправда, досі він не провів надто багато реформ. Але результат Народного фронту показує, що Порошенко, однак буде змушений покликати Яценюка на прем`єра, і що в Україні починається епоха реформ”, - сказав Коваль.

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Як свідчать результати екзит-полів: у позачергових виборах до Верховної Ради України переміг Блок Петра Порошенка (23% голосів), на другому місці - Народний фронт прем’єра Арсенія Яценюка (21,3%). Також до Верховної Ради України проходять: “Самопоміч” мера Львова Андрія Садового (12,5-13,2 % голосів), “Радикальна партія” Олега Ляшка (6,4-7,1%), “Опозиційний блок”, до якого увійшли колишні політики Партії регіонів (6,6-7,6 %), “Свобода” Олега Тягнибока (6,3%). а також “Батьківщина” колишньої прем`єрки Юлії Тимошенко (5,4-6 %).