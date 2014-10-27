Бойовики обіцяють силам АТО "тяжкий понеділок": на Донбас увійшли колони техніки РФ

Техніка рухалася в різних напрямках, передає "Інформатор".

Вночі трасою М04 з боку селища Ізварине через Уралокавказ пройшло близько 20 танків. О 6 ранку через Антрацит ростовською трасою 50 М в напрямку Красного Луча пройшли 60 Камазів на жорсткому зчепленні з прикріпленими артилерійськими знаряддями, кілька БТРів і БМП.

Читайте такожБойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Нікішино, Дебальцевого і донецького аеропортуПриблизно через 4 години, близько 10 ранку в районі м. Торез на трасі Н21 було зафіксовано прохід колони. В ній - приблизно 100 Камазів, а також - кілька машин з радіолокаційним зв'язком.

Як повідомило джерело, наближене до бойовиків, вони обіцяють бійцям ЗСУ «тяжкий понеділок» за всіма напрямками фронту.