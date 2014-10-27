Біля Смілого на фугасі підірвалася бойова машина розмінування сил АТО

Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр АТО.

"Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32 блокпост, що поблизу Смілого, продукти харчування та питну воду, підірвалась на фугасі бойова машина розмінування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час вибуху ніхто не постраждав.

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