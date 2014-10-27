У ЄС вважають, що стали свідками грандіозної перемоги демократії в Україні

Про це повідомляє ТСН.

"Вони дозволять провести процес трансформації, який необхідний для того, щоб зробити Україну сучасною та успішною країною. Думаю, тепер у парламенті для цього є гарантовану більшість. Йдеться про партії, які підтримують проєвропейські процеси", - заявив Брок.

Також Брок назвав партію "Самопоміч" "дуже конструктивною і позитивною".

"Вирішальну роль відіграє той факт, що більшість отримали демократичні партії. Результати виборів - це відмова від ліво - і праворадикальних партій, це вибір на користь проєвропейських сил, на користь демократії. Це покладе край розмовам про фашизм в Україні, оскільки ці партії не відіграють ніякої ролі. Я думаю, що це грандіозна перемога демократії", - заявив Брок.

Читайте такожНємцов привітав українців з європейським виборомБрок вважає, що громадяни України побачили, що комуністи несуть відповідальність за відсутність свободи в країні в минулому.

"Люди не бачать для України майбутнього з комуністами. В опозиції ми також бачимо проєвропейськи налаштовані партії, наприклад, партію Юлії Тимошенко "Батьківщина", - додав він.