У двох окружкомах на Черкащині зафіксували переписування протоколів

Як повідомив УНІАН координатор громадського спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Черкаській області Захар Колісніченко, в ОВК № 196 спостерігач ОПОРИ зафіксував, як члени однієї з дільничних комісій щось дописують у протокол про підрахунок голосів. На запитання спостерігача, що вони пишуть, члени комісій не відповіли і згодом взагалі зникли.

Також зафіксовано три факти переписування протоколів членами ОВК № 199.

Читайте такожДонецький виборчком фальсифікував вибори в присутності спостерігача – КВУВ ОПОРІ наголошують, що це є грубим порушенням закону, адже неможливо проконтролювати, які дані можуть бути внесені у протоколи безпосередньо в ОВК без присутності членів комісії і спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах в Україні, що відбулися 26 жовтня, склала 52,42%.