На Чернігівщині аграрії побили депутата, який ініціював збільшення плати за землю

Представники агрофірми витягли депутата облради у фойє та кілька разів вдарили по голові, заявили в обласному осередку ВО "Батьківщина".

На Чернігівщині поліція розслідує факт побиття депутата обласної ради від ВО «Батьківщина» Дмитра Іванова, що сталося під час зборів власників земельних паїв у Борзнянському районі.

Як повідомив УНІАН керівник сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль, учора до поліції із заявою про побиття депутата облради звернувся адвокат Іванова.

Читайте такожНа Полтавщині знешкодили банду, яку підозрюють у вбивстві депутата від "Свободи"Відповідна інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 (нанесення умисних легких тілесних ушкоджень) та за ч.1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) Кримінального Кодексу України. Розслідування проводить Борзнянський відділ поліції.

За інформацією обласного осередку ВО «Батьківщина», інцидент стався під час зборів спілки пайщиків після того, як Іванов ініціював збільшення орендної ставки за паї, щоб місцеві жителі отримували підвищені виплати від агрофірми «Плиски-Агро» за використання землі.

За словами депутата, незважаючи на те, що сьогодні оренда паїв у багатьох підприємствах Чернігівщини перевищила 10% від нормативно-грошової оцінки землі, «Плиски-агро» продовжують платити 6-7,5%, а за невитребувані паї 3-4%.

«Під час засідання власники паїв проголосували за збільшення орендної ставки. Таке рішення не влаштувало представників агрофірми, які буквально витягли депутата облради у фойє, де, за словами очевидців, декілька разів вдарили його по голові», - йдеться у повідомленні прес-служби обласного осередку ВО «Батьківщина».

Наразі депутат обласної ради від «Батьківщини» перебуває у лікарні на обстеженні.