У Словаччині вважають, що вибори в Україні дадуть старт реформам
11:52, 27 жовтня 2014Політика
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Віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що парламентські вибори створили умови для швидкого початку реалізації проєвропейських реформ в Україні.
Лайчак висловив занепокоєння невеликою явкою виборців / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
“Вітаю вчорашнє спокійне голосування в Україні. Сильна проєвропейська платформа – можливість для швидкого початку реформ”, - зауважив Лайчак.
При цьому він висловив занепокоєння невеликою явкою виборців. “Низька явка виборців – тривожний дзвінок для еліт”, - наголосив Лайчак.
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Тим часом, Центральна виборча комісія станом на 11:50 опрацювала 40,04% електронних протоколів дільничних виборчих комісій: партія "Народний фронт" утримує лідерство на позачергових виборах до Верховної Ради.
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