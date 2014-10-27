У Словаччині вважають, що вибори в Україні дадуть старт реформам

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Вітаю вчорашнє спокійне голосування в Україні. Сильна проєвропейська платформа – можливість для швидкого початку реформ”, - зауважив Лайчак.

При цьому він висловив занепокоєння невеликою явкою виборців. “Низька явка виборців – тривожний дзвінок для еліт”, - наголосив Лайчак.

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Тим часом, Центральна виборча комісія станом на 11:50 опрацювала 40,04% електронних протоколів дільничних виборчих комісій: партія "Народний фронт" утримує лідерство на позачергових виборах до Верховної Ради.