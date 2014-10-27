Спостерігачі повідомляють про спроби вкидань бюлетенів на Донбасі

Про це аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев сказав на прес-конференції в УНІАН.

«У день голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували окремі інциденти на виборчих дільницях за участю озброєних осіб. За нашими даними, такі інциденти сталися в день голосування в 45-му, 50-му, 59-му і 60-му округах Донецької області. Це були поодинокі інциденти, за нашими оцінками, але вони призвели до грубих порушень на конкретних дільницях», - повідомив Клюжев.

Також, за даними експерта, у проблемних округах на Донбасі були зафіксовані спроби вкидання бюлетенів у виборчі скриньки.

За словами Клюжева, голосування в Донецькій та Луганській областях стало однією з ключових проблем виборчого процесу в Україні.

«Самоусунення Верховної Ради України від врегулювання проблемних аспектів голосування в Луганській і Донецькій областях спричинило низку організаційних і правових проблем, в першу чергу, йдеться про визначення формату роботи виборчих комісій в тих округах, які де-факто перебували під контролем незаконних формувань - частково або повністю», - зазначив експерт.

Читайте такожЯвка виборців на Донеччині склала 36,06%

Клюжев від імені ОПОРИ звернувся до правоохоронних органів із закликом провести об'єктивне розслідування порушень на виборах, враховуючи обставини організації виборів, і встановити реальну картину голосування в цих окремих виборчих округах.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців становила 52,42%.

За результатами обробки 46,11% електронних протоколів, на позачергових парламентських виборах 5-відсотковий бар'єр долають такі партії: «Народний фронт», яку підтримали 21,64% виборців, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,47%, Об'єднання «Самопоміч» - 11,13%, «Опозиційний блок» - 9,75%, Радикальна партія - 7,37%, «Батьківщина» - 5,71%.