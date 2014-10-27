Заступник голови АП Рафальський звільнився до набуття чинності законом про люстрацію

Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Рафальського з посади заступника глави Адміністрації президента України згідно із поданою ним заявою.

Відповідний указ голови держави опубліковано на президентському сайті. "Звільнити Рафальського Олега Олексійовича з посади заступника глави Адміністрації президента України за власним бажанням згідно із заявою, поданою ним до набрання чинності Законом України "Про очищення влади"", - йдеться в указі. Закон про люстрацію набув чинності 16 жовтня.

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