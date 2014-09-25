Опубліковано фінальний текст закону про люстрацію

Фінальна версія ухваленого Верховною Радою закону "Про очищення влади" дозволить закрити усі "дірки", що можуть дозволити великій кількості чиновників уникнути люстрації.

Про це йдеться в ухваленій версії закону про люстрацію, яку опублікував народний депутат Юрій Дерев'янко на своїй сторінці у Facebook.

Фінальна версія закону обмежує право для високопосадовців режиму Януковича займати посади в органах державної влади на 10 років, для інших - 5.

У ній на відміну від редакції першого читання до осіб, яким забороняється займати державні посади протягом 10 років у зв'язку з тим, що вони займали такі посади при президентстві Віктора Януковича, було додано значно більше категорій посадовців.

Так, заборона на заняття посад на 10 років застосовуватиметься до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

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До згаданого списку увійшли, зокрема, Президент, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри, керівники центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, Голова Національного банку, Голова Антимонопольного комітету, Голова Фонду державного майна, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перші заступники.

Також сюди були включені голови або члени національних комісій, що здійснюють відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв"язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; Генеральний прокурор України, Голова Служби безпеки, Голова Служби зовнішньої розвідки, начальник Управління державної охорони України.

Не обминуть заборону і керівники центральних органів виконавчої влади з податкової та митної політики, податкової міліції, їх перші заступники; заступники Міністра внутрішніх справ; Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник; Глава Адміністрації Президента України, Керівник Державного управління справами, Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, їх перші заступники.

Так само потрапляють в цей список члени Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Державної судової адміністрації України, його перший заступник, заступники.

Крім цього, потрапляють під те ж саме обмеження також керівники та заступники керівників самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, органів з податкової та митної політики, податкової міліції.

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Також заборона стосуватиметься Начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника.

Будуть усунені від влади на 10 років також голови ОДА, всі заступники голів ОДА і всі голови РДА, які працювали під час президентства Віктора Януковича сукупно не менше року, а також ті, що працювали у період Майдану і не звільнились за власним бажанням.

Так само як і керівники державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг, які відповідно до законодавства вчиняють дії, необхідні для надання адміністративних послуг.

Всі без виключення чиновники і керівники державних підприємств пройдуть майнову люстрацію, де буде перевірено відповідно до декларації все наявне майно їх та членів їх сім'ї, на предмет законних джерел походження коштів для придбання такого майна за час перебування на посадах. З забороною на 10 років, у разі якщо люстрацію не пройдуть.

Високопосадовці, які працювали за режиму Віктора Януковича, будуть люстровані, з забороною займати будь-які посади у органах влади та місцевого самоврядування 10 років.

Також чиновники будуть люстровані, якщо:

• займали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені з відповідної посади (посад) за власним бажанням;

• були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії СРСР;

• були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії СРСР або на керівних посадах ЦК ЛКСМУ і вище;

• були штатним працівником чи негласним агентом в КДБ СРСР, інших союзних республік СРСР, Головного розвідувального управління Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей);

• співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації або своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;

• закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України; розпалювали міжнаціональну ворожнечу; своїми протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини тощо.

З метою узгодження проекту із приписами Конституції України фінальна редакція не містить серед осіб, які проходитимуть перевірку (люстрацію) виборних посад, а також посад Голови Верховної Ради України, його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народних депутатів України.

Так само до категорії осіб, які не будуть перевірятися, входять особи рядового складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції.

Крім цього, у фінальній редакції органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції України, а в редакції першого читання — Національне агентство України з питань державної служби.

Фінальна редакція також передбачає, що Міністерство юстиції створює дорадчий громадський орган з питань люстрації при міністерстві для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу якого увійдуть представники засобів масової інформації та представники громадськості.

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До вказаного органу, як і до органів, які будуть безпосередньо проводити перевірку посадовців, фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня початку проходження перевірки чиновником зможуть подавати інформацію про вказану особу щодо поширення на неї заборон, передбачених цим Законом. При цьому Законом встановлено, що така інформація підлягає розгляду органами державної влади, до компетенції яких належить проведення перевірки.

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень прийнятого Закону впродовж десяти днів з дня набрання чинності цим Законом будуть звільнені з забороною займати посади в державних органах на 10 років викопосадовці, які працювали і підтримували режим Януковича.