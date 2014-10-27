У Миколаївській області на дільниці зникли 11 бланків протоколів
17:45, 27 жовтня 2014Політика
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На одній з виборчих дільниць міста Вознесенська Миколаївської області в одномандатному виборчому округу № 131 при підрахунку голосів виявлена недостача 11 бланків протоколу підрахунку голосів виборців.
На виборчій дільниці зникли 11 бланків протоколів / УНІАН
Як повідомила УНІАН помічник начальника Вознесенського міськвідділу міліції Наталія Лобенко, з відповідною заявою до правоохоронців пізно вечері 26 жовтня звернувся кандидат у народні депутати Верховної Ради України.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
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Правоохоронці проводять подальшу перевірку, встановлюють осіб, які стали учасниками цих правопорушень.
Зараз це факт внесено до журналу єдиного обліку, проводиться перевірка.
У разі встановлення факту порушення виборчого законодавства, правоохоронцями буде прийняте відповідне рішення.
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