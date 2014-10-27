МВС придбало 57 тепловізорів

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі України».

Середня ціна одного тепловізора становить майже 260 тис. грн.

У повідомленні сказано, що науково-виробниче підприємство «Темп-3000» поставить МВС весь товар до кінця цього року.

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Термін постачання тепловізорів - до 31 грудня 2014 року, сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Тепловізори застосовуються збройними силами для виявлення теплоконтрасних цілей (живої сили і техніки) у будь-який час доби, попри вжиття противником звичайних засобів оптичного маскування у видимому діапазоні (камуфляж). Із спеціалізованого розвідувального приладу тепловізор став важливим елементом прицільних комплексів ударної армійської авіації (вертольотів) і бронетехніки. Застосовуються і тепловізійні приціли для ручної стрілецької зброї.