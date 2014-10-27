Росія збирається відправити в Україну ще один "гуманітарний конвой"
Уряд Росії розгляне звернення громадськості Луганської та Донецької областей із проханням про надання «екстреного гуманітарного сприяння».
"В Уряд Російської Федерації надходять звернення представників громадськості Луганської та Донецької областей, у яких йдеться про сформовану в регіоні надзвичайну соціально-економічну ситуацію, що межує з гуманітарною катастрофою", - повідомляється на сайті уряду Росії.
Як повідомляв УНІАН, перший «гуманітарний» конвой Росія відправила в Україну 22 серпня. Тоді вантажівки перетнули кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Другий конвой в'їхав на територію України, окуповану російською армією, 13 вересня.
Третій конвой у складі близько 200 вантажівок 20 вересня перетнув російсько-український кордон. Зміст «гуманітарної допомоги» не було перевірено.
7 жовтня в Державній фіскальній службі заявили, що не мають у своєму розпорядженні ніякої інформації про четвертий «гуманітарний» конвой із Росії.
У РНБО також зазначали, що в Україну з російської сторони не надходило ніяких заявок про намір введення четвертого «гуманітарного» конвою.