Росія збирається відправити в Україну ще один "гуманітарний конвой"

"В Уряд Російської Федерації надходять звернення представників громадськості Луганської та Донецької областей, у яких йдеться про сформовану в регіоні надзвичайну соціально-економічну ситуацію, що межує з гуманітарною катастрофою", - повідомляється на сайті уряду Росії.

Як повідомляв УНІАН, перший «гуманітарний» конвой Росія відправила в Україну 22 серпня. Тоді вантажівки перетнули кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Другий конвой в'їхав на територію України, окуповану російською армією, 13 вересня.

Третій конвой у складі близько 200 вантажівок 20 вересня перетнув російсько-український кордон. Зміст «гуманітарної допомоги» не було перевірено.

7 жовтня в Державній фіскальній службі заявили, що не мають у своєму розпорядженні ніякої інформації про четвертий «гуманітарний» конвой із Росії.

У РНБО також зазначали, що в Україну з російської сторони не надходило ніяких заявок про намір введення четвертого «гуманітарного» конвою.