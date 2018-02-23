"Буде жахлива різанина" - експерт попередив про можливу провокацію РФ через миротворців

У Кремлі прямо заявили про те, що в разі повернення України на окуповані території Донбасу процес введення миротворців буде дискредитовано.

Сучасна історія свідчить про те, що прихід миротворців у зону конфлікту викликає останній різкий спалах зіткнення протиборчих сторін.

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"Зразок того, як Сербія влаштувала різанину в Сребрениці, знищивши 6 тис. мусульман. Виступаючи на Валдаї в жовтні 2017 року, президент Росії Володимир Путін прямо сказав, що спроба видавити сепаратистів і російські війська з Донбасу призведе до жахливої різанини. Тобто Кремль прямо заявив нам про те, що в разі появи миротворців і повернення України на окуповані території Донбасу цей процес буде дискредитовано великою різаниною місцевих сепаратистів, "ихтамнетов", "ввічливих людей" і всякого роду приватних військових компаній (ПВК)", - пояснив експерт.

Небоженко додав, що можливою провокацією Росія буде намагатися показати світу, що ні Україна, ні миротворці не врятували сепаратистів.