Україна та партнери поки не подають проект резолюції щодо миротворців, аби РФ "не зруйнувала" її сенс - Клімкін

Глава МЗС заявив, що російський проект резолюції про охорону спостерігачів ОБСЄ є папірцем, який нікому не потрібний.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Україна та її міжнародні партнери погодились поки не подавати до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй спільний проект резолюції щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, щоб Росія не маніпулювала положеннями тексту документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Андерсом Самуельсеном у Києві.

"По-перше, ми домовилися з усіма нашими друзями і партнерами - хоча ми вже підготували цю резолюцію, ми її погодили і з нашими партнерами по "нормандському формату", і ми її погодили з нашими американськими друзями - не подавати її для того, щоб Росія не змогла маніпулювати її окремими положеннями, і почати начебто пошук компромісів, які насправді зруйнують сенс цієї резолюції", - заявив Клімкін.

Він наголосив, що "це такий важливий момент", який насправді є технічним.

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"Але тим не менше, ми не дамо Росії зближувати резолюцію, яку вона внесла, і яка насправді є папірцем, який нікому не потрібен, і нашу резолюцію", - зазначив глава МЗС і пдкреслив, що в цьому контексті компроміс не може стосуватися життя людей.

За словами Клімкіна, під час його останньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим минулого тижня одним із питань було обговорення можливого формату миротворчої місії.

"Я чітко сказав, що жодним розумним людям за визначенням не потрібна охоронна кампанія, яка буде не допомагати, а тільки заважати ОБСЄ, і яка б, як банер використовувалася для легалізації кримінальної присутності російської колонії на Донбасі", - зазначив міністр.

"Без того, щоб миротворці реально перебрали контроль…за всією безпекою, і потім за підготовкою до виборів, я не бачу шляху вперед, тобто, Росія має вийти, а миротворці і міжнародне співтовариство туди мають зайти", - додав глава української дипломатії.

Раніше він заявив, що на розгортання миротворчої місії на Донбасі знадобиться щонайменше 6-10 місяців.