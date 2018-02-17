Генсек НАТО вважає, що необхідно продовжити роботу у питанні введення на Донбас миротворців ООН

Столтенберг переконаний, що миротворці повинна відповідати не тільки за безпеку спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але за ситуацію на всьому Донбасі, включно з ділянкою кордону між Україною та Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що необхідно продовжити роботу у питанні введення на Донбас миротворчої місії ООН.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мюнхені на полях безпекової конференції. Перед цим Столтенберг провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами генсека НАТО, розгортання миротворчих сил ООН в Україні було одним з питань, яке він обговорив з Лавровим та обговорюватиме з президентом України Петром Порошенком на зустрічі, що відбудеться пізніше.

«Зараз немає значного поступу у цьому питанні, але його важливо обговорювати, тому що необхідно (досягнути) більше прогресу у виконанні Мінських домовленостей», - сказав Столтенберг.

Читайте такожВійськові керівники НАТО та Росії зустрінуться вперше після агресії на Донбасі - ЗМІВін також зауважив, що наразі ще рано говорити про те, якою буде миротворча місія.

За словами генсека, ініціатива щодо введення на Донбас миротворців ООН була озвучена нещодавно.

«Ще треба подивитися, чи це можливо. Але важливо продовжувати працювати над різними пропозиціями, щоб досягти прогресу», - наголосив він.

При цьому Столтенберг висловив переконання, що миротворча місія повинна відповідати не тільки за безпеку спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але за ситуацію на всьому Донбасі, включно з ділянкою кордону між Україною та Росією.