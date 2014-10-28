СБУ завела справу на комуністку Калетник за сепаратизм

Про це повідомив місцевий мешканець на «гарячу лінію» СБУ у Вінницькій області, повідомляє відомство у своєму Facebook.

За цією інформацією слідчим відділом управління СБУ у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене особою, яка є представником влади) Кримінального кодексу України.

Читайте такожНайбагатша жінка-депутат вийшла із фракції КПУ

«Наші слідчі перевіряють цю інформацію, але хочу наголосити, що Служба безпеки України займає принципову позицію у питанні захисту української державності. Ми вдячні громадянам, які, вболіваючи за державу, повідомляють у СБУ про ймовірну підготовку чи вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Жодне таке повідомлення не залишається без уваги. Підставою для початку досудового розслідування є заява і докази протиправних дій», - заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський

«Хочу також нагадати, що голова СБУ Валентин Наливайченко неодноразово висловлювався з цього приводу: ніхто з тих, хто зневажає Україну, конституційний лад, зазіхає на її територіальну цілісність, атрибути державності не уникне відповідальності та не сховається за депутатськими мандатами», - підкреслив М.Лубківський.