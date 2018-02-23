Кучма на форумі виступив з різкою заявою: Україна опинилася "на задвірках" світової політики

Він вважає проблемою, що про ситуацію в Україні, пов'язану з російською агресією, світова спільнота почала забувати.

Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент Леонід Кучма вважає, що Україна опинилася "на задвірках" у порядку світової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання IV Балтійсько-Чорноморського форуму "Солідарна безпека країн Балтійсько-Чорноморського регіону як консенсусна стратегія для великої Європи".

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"Ми всі з нетерпінням чекали на Мюнхенську конференцію ... Але я завжди пам'ятав 2008 рік, виступ на Мюнхенській конференції, під час якого Путін, (кажучи) про ті проблеми безпеки, поставив на них хрест, і в 2008 році продемонстрував це на Грузії, на Осетії", - сказав Кучма.

"Тепер сьогоднішня Мюнхенська конференція. Ось більше політики пацифізму, ніж прозвучало на цій конференції, важко було (уявити). А Україна взагалі на задвірках була, як ніби ми там не існуємо, якщо б не поїхав туди президент і не нагадав, що ми є на карті європейській, так, напевно, забули б", - вважає Кучма. "Ось що страшно, і над цим треба думати", - зазначив він.