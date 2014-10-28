Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя, намагаючись проникнути в місто

Про це повідомляє штаб Оборони Маріуполя в Facebook.

«Сьогодні о 6 годині 25 хвилин із території тимчасово підконтрольної терористам було здійснено обстріл позицій української армії, які дислокуються в районі н.п. Павлопіль. Вогонь вівся з мінометів і реактивних систем залпового вогню «Град». Постраждалих серед українських військових немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожШтаб АТО підтвердив вихід військових з оточення біля 32-го блокпостуТакож зазначається, що «цієї ночі з боку східної околиці міста розвідувально-диверсійними групами противника в обхід блокпостів було здійснено спроби проникнення в місто. Їх помітили бійці полку спеціального призначення «Азов» й після попереджувальних пострілів відступили».

За даними штабу АТО, в м. Маріуполі у військових є всі сили й засоби для відбиття можливих атак із боку противника.

Як повідомляв УНІАН, вчора вночі в районі Талаковки під Маріуполем бойовики намагались штурмувати один з підрозділів сил АТО, проте зазнали втрат через вогонь силовиків у відповідь.