Тимошенко пропонує Єханурову приєднатися до Вітренко
На її думку, почалася публічна компрометація БЮТ
Лідер БЮТ, голова Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає заяву першого номера виборчого списку блоку «Наша Україна», прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА про приєднання частини СДПУ(о) до “Батьківщини” “публічною компрометацією” БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.
“Я думаю, ця заява ЄХАНУРОВА є ще одним зайвим прикладом того, що почалася публічна компрометація нашої політичної сили”, - зокрема, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
“Я думаю, що швидше ЄХАНУРОВ стане членом партії ВІТРЕНКО, ніж ми знайдемо хоч якусь спільну мову з СДПУ(о)”,- додала лідер БЮТ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Ю.ЄХАНУРОВ заявив журналістам: «Я навіть думаю, що вчорашня відставка пана МЕДВЕДЧУКА означає, що вони тихенько переповзуть в одну з партій, яка називається “Батьківщиною”. Перевірите мій прогноз».
Учора В.МЕДВЕДЧУК заявив про свою відставку з посади голови СДПУ(о) у зв`язку з низькими результатами, набраними на виборах «Опозиційним блоком НЕ ТАК!», сформованим на основі СДПУ(о).