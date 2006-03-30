Тимошенко пропонує Єханурову приєднатися до Вітренко

Лідер БЮТ, голова Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає заяву першого номера виборчого списку блоку «Наша Україна», прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА про приєднання частини СДПУ(о) до “Батьківщини” “публічною компрометацією” БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я думаю, ця заява ЄХАНУРОВА є ще одним зайвим прикладом того, що почалася публічна компрометація нашої політичної сили”, - зокрема, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я думаю, що швидше ЄХАНУРОВ стане членом партії ВІТРЕНКО, ніж ми знайдемо хоч якусь спільну мову з СДПУ(о)”,- додала лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Ю.ЄХАНУРОВ заявив журналістам: «Я навіть думаю, що вчорашня відставка пана МЕДВЕДЧУКА означає, що вони тихенько переповзуть в одну з партій, яка називається “Батьківщиною”. Перевірите мій прогноз».

Учора В.МЕДВЕДЧУК заявив про свою відставку з посади голови СДПУ(о) у зв`язку з низькими результатами, набраними на виборах «Опозиційним блоком НЕ ТАК!», сформованим на основі СДПУ(о).