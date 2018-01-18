У МЗС РФ здійняли істерику через закон України про деокупацію і назвали його "підготовкою до нової війни"

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації назвали закон України про деокупацію Донбасу «підготовкою до нової війни».

Про це йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

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«Оголошено про переформатування антитерористичної операції у військову та передачу її управління військовим, яким будуть підпорядковані всі інші силовики. У цих цілях буде створено затверджений президентом України якийсь «об'єднаний оперативний штаб», який отримає можливість планувати і задіяти збройні сили проти мирного населення на всій території країни, і необов'язково тільки на південному сході. Причому без формального введення військового положення. По суті, Петро Порошенко отримує необмежені, близькі до диктаторських, повноваження на придушення інакодумства і невдоволення. Інакше як підготовкою до нової війни це назвати не можна», - йдеться в повідомленні.

Також російські дипломати обурені, що в законі зазначено, що Російська Федерація здійснює злочинний акт агресії проти України, тимчасово окупує частину її території, керуючи Донбасом за допомогою підконтрольної Москві окупаційної адміністрації.

«Фактично Київ намагається зняти з себе всю відповідальність за ті руйнування і страждання, які приносять народові бездумні дії влади України, і перекласти провину на Росію», - вирішили в МЗС РФ.

Заявляється, що закон повністю суперечить Мінськими угодами.

«Не можна не звернути увагу, що прийняття закону дивним чином «співпало» у часі з анонсованим у Вашингтоні рішенням про готовність США поставити в Україну летальні озброєння. На жаль, ми є свідками створення ситуації, загрозливою небезпечною ескалацією в Україні з непередбачуваними наслідками для загального миру і безпеки», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). За дане рішення проголосували 280 народних депутатів.