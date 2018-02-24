В Україні набув чинності закон, який визнає Росію агресором

Також законом передбачено створення Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України, що здійснюватиме планування, організацію та контроль за виконанням заходів із відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

В Україні набув чинності закон про деокупацію Донбасу, яким Росія визнається державою-агресором.

Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях» був ухвалений Верховною Радою 18 січня і підписаний президентом Петром Порошенком 20 лютого.

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний контроль.

Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на ДонбасіДіяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, завданий Державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Читайте такожЗакон про реінтеграцію Донбасу призведе до створення військової поліції - Ірина ЛуценкоКрім того, законом передбачено створення Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Командувач об’єднаних сил призначається президентом України за поданням начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ.

Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил України через відповідні органи військового управління здійснює планування, організацію та контроль виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, спрямування, координацію і контроль за діяльністю військово-цивільних чи військових адміністрацій (у разі їх утворення) у Донецькій та Луганській областях з питань національної безпеки і оборони.

Як заявляв секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

Читайте такожПорошенко: закон про деокупацію Донбасу "суттєво посилює правову базу" для застосування ЗСУВ МЗС Росії назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон «перекреслює» Мінські домовленості.

Своєю чергою Порошенко заявив, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям, а реакція Москви підтверджує його правильність.