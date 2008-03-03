У Тимошенко думають, що Газпром почекає, поки вона домовиться з Путіним

Україна упевнена, що "Газпром" візьме паузу, поки прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко не домовиться з Володимиром Путіним, коли той стане прем`єром, за зовсім новою схемою постачань газу.

Про це говорить радник Тимошенко, депутат БЮТ Олександр Гудима, пише російська газета "Ведомости".

12 лютого Путін уже домовився про одну схему з президентом України Віктором Ющенко, але Гудима упевнений, що вона поміняється.

Як відомо, у понеділок, 3 березня, "Газпром" погрожує на чверть обмежити постачання газу в Україну.

Зняти погрозу могли переговори у вихідні, але вони не принесли результату, заявив у неділю представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Тимошенко ж у суботу заявила: "Нікому нічого відключати не будуть", - підкресливши, що "Газпром" і не відправляв офіційних попереджень.

"Газпром" не раз погрожував Україні відключеннями, але перекривав постачання тільки узимку 2006 року. Головні причини нинішнього конфлікту – неоформлене споживання газу з боку "Нафтогаза". Плюс "Газпром" не може підписати з ним документи за схемою постачань, про яку домовилися Путін і Ющенко, пише видання.

"Газпром" і "Нафтогаз" повинні паритетно заснувати дві компанії. Одна замінить постачальника середньоазіатського газу до границі з Україною – "РосУкрЕнерго" (RUE, 50% у "Газпрому"). Друга – внутрішнього трейдера "УкрГаз-Енерго" (СП RUE і "Нафтогаза").

За цією схемою "Газпром" одержить 50% внутрішніх продажів (зараз 25%). А потрібно віддати всі або майже усі внутрішні продажі "Нафтогазу", говорить Гудима.

Українська правда