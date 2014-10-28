Кіхтенко про Донбас: шахтарський край став заручником імперських амбіцій та агресії з боку РФ

Голова Донецької обласної держадміністрації Олександр Кіхтенко ставить собі за мету зупинити війну і повернути мир на Донбас.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це він заявив сьогодні в Краматорську, під час урочистого мітингу-реквієму, присвяченому 70-річчю визволення України від фашистських загарбників.

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Виступаючи перед ветеранами і молоддю, очільник регіону зазначив, що зараз Україна переживає дуже складні часи, і звинуватив у цьому Росію. «Мирна Україна, шахтарський край, став заручником імперських амбіцій і агресії з боку нашого найближчого сусіда, який зміг розпалити вогонь сепаратизму, посіяти в серцях людей недовір'я, дав зброю в руки бойовикам і найманцям, і почав братовбивчу війну», - сказав Кіхтенко.

Губернатор зазначив, що Донбас став справжньою зоною бойових дій, де гинуть і зникають люди, знищуються житлові і виробничі об'єкти, руйнується інфраструктура, калічаться людські долі.

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«Це необхідно зупинити. Донбасу потрібен спокій, відновлення економіки, створення нових робочих місць, виплата пенсій і заробітної плати, підвищення рівня життя, сучасна освіта і медичне забезпечення», - заявив Кіхтенко.

Він підкреслив, що його основна мета на посту голови облдержадміністрації – зупинити війну і розруху, яку вона несе. Кіхтенко переконаний, що потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб якнайскоріше повернути мир на територію Донбасу.