Україна випередила Росію в рейтингу гендерної рівності, але поступилася африканським країнам

Україна посіла 56 місце в Глобальному рейтингу гендерної рівності (The Global Gender Gap Report 2014), а Росія - 75.

Про це свідчать дані Глобального рейтингу гендерної рівності, опублікованого Світовим економічним форумом. Рейтинг оцінює гендерну рівність в 142 країнах з точки зору залученості жінок в економіці, політиці, освіті та охороні здоров'я. Читайте такожAmnesty International закликає українську владу протидіяти дискримінації за ознакою сексуальної орієнтаціїПершу п'ятірку посіли скандинавські країни - Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія й Данія. Вперше до першої десятки потрапила африканська Руанда, посівши сьоме місце. Україна розташувалася на 56-му, випередивши Росію (75), Польшу (57), Румунію (72), Словаччину (90), Угорщину (93). Україна поступилася двом країнам-сусідкам - Білорусі (32) та Молдові (25).

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