У партії Порошенка готові віддати прем'єрство Яценюку в обмін на силовий блок - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело.

Згідно з інформацією співрозмовника, Яценюк наполягає на тому, щоб в МВС була призначена його кандидатура.

Як відомо, за Конституцією глава МВС призначається Верховною Радою за поданням коаліції, а не президента.

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Крім того, за даними джерела, наразі розглядається варіант перейменування МВС у Міністерство внутрішньої політики, а також створення інформаційної політики Міністерства.

Нагадаємо, переговори про створення коаліції проходять складно. У"Народному фронті" не згодні з деякими підходами "Блоку Петра Порошенко" до управління країною.

У середу, 29 жовтня, в першій половині дня представники партії повинні вийти зі своєю позицією щодо формування майбутньої коаліції.