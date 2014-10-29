У партії Порошенка готові віддати прем'єрство Яценюку в обмін на силовий блок - ЗМІ
"Блок Петра Порошенка" готовий віддати пост прем'єр-міністра лідеру "Народного фронту" Арсенію Яценюку в обмін на силовий блок.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело.
Згідно з інформацією співрозмовника, Яценюк наполягає на тому, щоб в МВС була призначена його кандидатура.
Як відомо, за Конституцією глава МВС призначається Верховною Радою за поданням коаліції, а не президента.
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Крім того, за даними джерела, наразі розглядається варіант перейменування МВС у Міністерство внутрішньої політики, а також створення інформаційної політики Міністерства.
Нагадаємо, переговори про створення коаліції проходять складно. У"Народному фронті" не згодні з деякими підходами "Блоку Петра Порошенко" до управління країною.
У середу, 29 жовтня, в першій половині дня представники партії повинні вийти зі своєю позицією щодо формування майбутньої коаліції.