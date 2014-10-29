На Житомирщині члени виборчої комісії підраховували голоси у вбиральні

Як повідомили УНІАН в УМВС в Житомирській області, до міліції від одного з офіційних спостерігачів надійшло повідомлення про те, що протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів заповнюються у вбиральні приміщенні ОВК.

"Правоохоронці, що прибули за вказаною адресою, розпочали перевірку, в ході якої з’ясували, що заступник голови однієї з ДВК разом із секретарем у вбиральні приміщення заповнювали окремі пусті графи в протоколі про підрахунок голосів виборців, намагаючись усунути зауваження, на які їм вказали під час здачі документів до ОВК", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інформація про подію була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Читайте такожЖителя Одещини судитимуть за підкуп виборців За чинним кримінальним законодавством, подібні дії караються однозначним позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 29 жовтня у Центральної виборчої комісії опрацьовано близько 98% електронних протоколів дільничних виборчих комісій, згідно з якими до Верховної Ради проходять шість політичних сил.