До Криму під час Майдану приїжджала делегація Путіна – Могильов

Метою візиту Суркова, за словами Могильова, було обговорення можливого будівництва Керченського моста.

Колишній глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов каже, під час Євромайдану до нього на півострів приїжджав помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков.

"Я із Сурковим зустрічався, коли він приїжджав до Криму, в кінці 2013 або початку 2014 року. З ним приїхали ще 4-5 осіб", - повідомив Могильов в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, свою свиту Сурков представив як працівників інженерних служб.

Могильов каже, що метою візиту було обговорення можливого будівництва Керченського моста.

Читайте такожОкупанти забирали телефони: Чубаров розповів, як Росія захоплювала владу у Криму"Йшлося про те, що ще в 1995 або 1997 роках було підписано спільну угоду України і Росії про будівництво Керченського мосту. Цей документ ходив між Росією і Україною в кабінетах міністрів, він обговорювався, йшло узгодження служб. Одне з узгоджень зависло в Києві" , - розповідає екс-глава Радміну.

За його словами, Сурков запевняв, що його приїзд пов'язаний тільки з цим.

"Ми з ним обговорювали тільки цей проект. Ніяких натяків і обговорень ситуації в країні у нас не було взагалі. Я з ним поговорив хвилин 40 або годину. І все. Я не знаю, чи були ще якісь зустрічі у нього з будь-ким іншим. Я навіть не можу сказати, полетів він з Криму в цей день або на наступний", - каже Могильов.

Він зазначив, що зв'язав тоді Суркова "з кимось із українських міністрів, хто вів транспорт".

Як повідомляв УНІАН, колегія суддів Оболонського райсуду Києва провела допит колишнього голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.