Радник Порошенка: Попри заяви, "вибори" бойовиків не наважиться визнати навіть Росія

Росія не наважиться визнати легітимними так звані "вибори" у самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках.

Такий прогноз в ефірі 5 каналу озвучив радник президента України Олег Медведєв, передає Gazeta.ua.

Медведєв зазначив, що жодна країна в світі, включно з Російською Федерацією, не визнає псевдовибори на Донбасі, так само як не визнала так звані "референдуми" 11 травня.

Він наголосив, що проведення сепаратистами 2 листопада своїх виборів лише ускладнить ситуацію на східних теренах України, й до жодної легалізації чи визнання вищевказаних "республік" не призведе.

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"Я навіть ризикну припустити, що, попри заяви, ці вибори не наважиться визнати навіть Росія", - додав експерт.

За його словами, заяви Росії щодо виборів в так званих ЛНР та ДНР більше схожі на блеф, ніж на реальні наміри.

"Адже очевидні абсурдність цих виборів та їхня невідповідність українським законам та європейським стандартам", - резюмував Медведєв.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевнив, що Росія визнає результати виборів у так званих Донецькій і Луганській народних республіках.