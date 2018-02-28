Янукович своєю прес-конференцією допоможе обвинуваченню – ГПУ

В ГПУ зазначили, що обвинувачений у державній зраді Янукович допомагає стороні обвинувачення такими виступами.

Обвинувачений у державній зраді Віктор Янукович своєю прес-конференцією у Москві допоможе обвинуваченню. Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко в Оболонському райсуді Києва.

Читайте такожЖурналісти перевірили арештовані маєтки колишніх міністрів Януковича (відео)"Обвинувачений Янукович допомагає стороні обвинувачення даними виступами. Авжеж, ми будемо збирати інформацію щодо виступу", - сказав Кравченко, передає Українська правда.

Він додав, що анонсована прес-конференція в черговий раз підтверджує, що обвинувачений обізнаний про хід судового процесу відносно нього, а це значить, що заочний процес законний і не порушує прав людини.

"Заочний процес відбувається відповідно до законодавства України та норм європейських з прав людини. І ніяких порушень немає, тому що одною з підстав для здійснення спеціального судового провадження є те, що обвинувачений повинен бути обізнаний щодо здійснення судового процесу щодо нього. Це (прес-конференція – ред.) і є підтвердження. Не перше", - підсумував Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 6 березня у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники обвинуваченого.

2 березня Янукович збирається провести прес-конференцію у Москві. Зазначалося, що Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на "Майдані", а також судовий процес, ініційований київською владою.

Довідка УНІАН. Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.