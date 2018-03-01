Суд дозволив арештувати бізнесмена-втікача Димінського

В серпні 2017 року він покинув територію України та назад не повертався.

За клопотанням Генпрокуратури бізнесмену Петру Димінському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

"Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 11.12.2017 підозрюваного оголошено у розшук. 1.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України, та відносно підозрюваного П. Димінського обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в серпні 2017 року він покинув територію України та назад до країни не повертався.

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Як відомо, 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський. Згодом за результатами експертиз слідство встановило, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа. Охоронцю бізнесмена було оголошено про підозру за ст. 396 ККУ "Приховування злочину".

15 грудня Нацполіція України оголосила Димінського у розшук. Згідно з інформацією у картці розділу "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС, Димінський зник 11 грудня 2017 року, і поліція розшукує його за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.