В Раду по округу в Житомирській області проходить її екс-спікер

За нього проголосували 41,48% виборців (36 тис. 867 голосів). Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

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У той же час, у 223-му мажоритарному окрузі у Києві на виборах до Верховної Ради лідирує висуванець ВО "Свобода" Юрій Левченко. За нього проголосували 37,30% виборців (33 тис. 402 голосів). Найближчий суперник Левченка, самовисуванець Віктор Пилипишин набрав 18,24% або 16 тис. 338 голосів виборців.

Тим часом, майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, також проходить в Раду. В одномандатному окрузі №95 у Київській області він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.