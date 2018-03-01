Порошенко збирає РНБО - джерело
15:50, 01 березня 2018Політика
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Початок засідання - орієнтовно о 16.00, за його результатами відбудеться брифінг.
Президент сьогодні проведе засідання РНБО / фото УНІАН
Сьогодні під головуванням президента України Петра Порошенка відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Читайте також"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)«Сьогодні відбудеться засідання РНБО», - сказав співрозмовник агентства.
РНБО розгляне низку питань, зокрема про продовження обмежувальних заходів щодо Росії, у тому числі російських банків.
Початок засідання - орієнтовно о 16.00. За його результатами відбудеться брифінг.
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