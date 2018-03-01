Порошенко збирає РНБО - джерело

15:50, 01 березня 2018
Політика
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Президент сьогодні проведе засідання РНБО / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Читайте також"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)«Сьогодні відбудеться засідання РНБО», - сказав співрозмовник агентства.

РНБО розгляне низку питань, зокрема про продовження обмежувальних заходів щодо Росії, у тому числі російських банків.

Початок засідання - орієнтовно о 16.00. За його результатами відбудеться брифінг.

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Теги: #санкції проти Росії#засідання РНБО