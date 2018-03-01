Порошенко збирає РНБО - джерело

Початок засідання - орієнтовно о 16.00, за його результатами відбудеться брифінг.

Сьогодні під головуванням президента України Петра Порошенка відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. Читайте також"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)«Сьогодні відбудеться засідання РНБО», - сказав співрозмовник агентства. РНБО розгляне низку питань, зокрема про продовження обмежувальних заходів щодо Росії, у тому числі російських банків. Початок засідання - орієнтовно о 16.00. За його результатами відбудеться брифінг.

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