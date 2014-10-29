Росія заявляє про повноцінну систему ППО в Криму

Про це РИА Новости повідомило джерело в Південному військовому окрузі РФ.

Раніше повідомлялося, що після захоплення Криму Російською Федерацією майно військових частин ППО України було націоналізовано, в більшості своїй українські ракети не пройшли технічний регламент і не можуть бути використані для відбиття атак з повітря.

Після початку АТО на Донбасі процес передачі українського військового майна був припинений. На момент анексії протиповітряна оборона півострова складалася, фактично, тільки з кораблів Чорноморського флоту і дивізіону ППО морської піхоти Чорноморського флоту.

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"На сьогоднішній день ППО Криму здатна відобразити як ракетні, так і повітряні атаки на півострів. Вона складається з мобільних комплексів, літаків-перехоплювачів, які зараз базуються в Криму, і інтегрованих в ППО Південного військового округу кораблів Чорноморського флоту. Регулярно проводяться навчання та взаємодія сил", - сказав співрозмовник.

Співрозмовник агентства наголосив, що для створення повноцінної ППО в Крим були перекинуті літаки-перехоплювачі і мобільні комплекси типу "Панцир". Він також підкреслив, що навчально-тренувальні польоти авіації ППО проходять як в денний так і в нічний час і за будь-яких погодних умов.