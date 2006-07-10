Названо кращого гравця ЧС-2006

Капітан збірної Франції Зінедін ЗІДАН отримав "Золотий м`яч" ФІФА як найкращий футболіст Чемпіонату світу з футболу.

Володар призу був визначений в результаті опитування акредитованих на першості журналістів. З.ЗІДАН здобув 2 тис. 12 голосів. Друге місце посів капітан збірної Італії Фабіо КАННАВАРО (1.977), третє - інший представник "Скуадри адзурри" Андреа ПІРЛО (715), повідомляє Reuters.

Збірні Бразилії та Іспанії розділили приз за чесну гру.

Як повідомляв УНІАН, учора збірна Італії обіграла збірну Франції у фіналі ЧС-2006 в серії післямтачевих пенальті 1:1 (5:3). У ході матчу капітан збірної Франції Зінедін ЗІДАН був видалений з поля за удар головою в груди італійського захисника Марка МАТЕРАЦЦІ у додатковий час.

З.ЗІДАН заявив, що закінчує професійну кар`єру футболіста після ЧС-2006 в Німеччині. На нинішньому чемпіонаті З.ЗІДАН забив 3 голи у ворота суперника. З.ЗІДАН зіграв 108 матчів за збірну Франції, забивши 30 м`ячів.