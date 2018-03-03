Клімкін: пам'ятатимемо кожного українця, який загинув у Павлокомі (відео)

У польському селі Павлокомі відбулися поминальні заходи в пам’ять про 366 розстріляних у 1945 році його українських мешканців.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна пам'ятатиме кожного вбитого підрозділами польського підпілля в березні 1945 року українця в селі Павлокома.

Як повідомляє посольство України у Польщі, 3 березня в селі Павлокома (Підкарпатське воєводство Польщі) відбулися поминальні заходи в пам’ять про 366 його українських мешканців, розстріляних в спланованій каральній акції відділами польського підпілля у 1945 році.

Участь в заході взяли міністр закордонних справ Клімкін, воєвода Підкарпатського воєводства Ева Леніарт, посол України в Польщі Андрій Дещиця та керівники кількох областей України.

«Ми пишаємося спільною українсько-польською історією, своїми героями. Ми пам'ятаємо та йдемо вперед! Ми єдині і рішучі як ніколи», - цитує Клімкіна прес-служба МЗС України.

«Для мене Павлокома - це людське тепло. Будемо пам'ятати і шанувати кожного українця, який загинув тут. Ми всі разом. Ми вас не зрадимо. Слава Україні!», - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

Читайте такожКлімкін запропонував Польщі заборонити Юзефа Пілсудського та Армію КрайовуКлімкін поклав квіти до меморіалу загиблим у Павлокомі, розташованому на греко-католицькому цвинтарі.

«Кожен із 366, хто загинув тут, в Павлокомі, був частинкою України, і залишається частинкою України. Ми їх згадуємо і пам’ятаємо», - зазначив Клімкін.

На заході були присутні більше тисячі осіб.

Міністр наголосив на особливих відносинах України та Польщі: «Ми завжди були сильні, але зараз як ніколи. Ми цінуємо нашу історію. Нашу спільну історією з Польщею. Але нашою силою сьогодні ми завдячуємо тим, хто віддав свої життя за нашу свободу».

Клімкін подякував воєводі Підкарпатського воєводства Польщі за участь у заході та підтримку.

«Вчора на Личаківському кладовищі мати Михайла Кварцяни, поляка, який загинув під Станицею Луганською, сказала: «Залишайтеся людьми, будьте разом, воюйте до кінця». Для мене - це заповіт», - сказав Клімкін.

Воєвода Прикарпатського воєводства Польщі Леніарт у своєму виступі зазначила: «Спільна пам'ять і вшанування жертв братовбивчого конфлікту зобов'язують нас до побудови спільного майбутнього».

У МЗС нагадали, що меморіал загиблим українцям села Павлокома був урочисто відкритий 13 травня 2006 року у присутності президентів України Віктора Ющенка і Польщі Леха Качинського.

Довідка УНІАН. На світанку 3 березня 1945 року українське село Павлокома, що на захід від Перемишля, атакував відділ Армії Крайової на чолі з поручиком Юзефом Біссом (псевдо Вацлав). Жертвами польського нападу стали 366 українців.

Напередодні Другої світової війни це село було переважно українським: тут діяли греко-католицька церква, українська школа, Народний дім і читальня товариства «Просвіта». У селі нараховувалось 1370 мешканців, серед яких було 1190 українців, 170 поляків (з них 100 колоністів) і 10 євреїв.