В Україні відновлять роботу і газопостачання навчальних закладів 5 березня

Дозвіл стосується закладів по всій території України.

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, який відповідає за подолання дефіциту природного газу в газотранспортній системі, ухвалив рішення дозволити з 5 березня відновити роботу та газопостачання навчальних закладів.

Про це йдеться в протоколі засідання комітету, опублікованому на сторінці міністерства в Facebook.

"Відновити роботу навчальних закладів та їх газопостачання по всій території України з 5 березня 2018 року", - повідомляється в документі.

У той же час у МОН повідомили, що з понеділка, 5 березня, всі навчальні заклади - дитячі садочки, школи, професійно-технічні навчальні заклади та вищі можуть відновити роботу в звичайному режимі.

Про це повідомляє прес-служба МОН з посиланням на рішення кризового комітету Міненергетики та вугільної промисловості України.

Читайте такожЧерез нестачу газу в Україні навчання призупинено до 12 березня"Міносвіти і науки надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам та місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких перебувають інші заклади освіти. Виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання - карантин і т.і.", - зазначили у відомстві.

У МОН звернули увагу на те, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи вишів ухвалює сам заклад у межах власної автономії.

"Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", - уточнили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, тимчасовий дефіцит газу в ГТС був викликаний діями російського "Газпрому", який, порушуючи рішення Стокгольмського арбітражу, знизив тиск газу на вході в ГТС і відмовився імпортувати законтрактований газ. Для подолання дефіциту "Нафтогаз" значно збільшив імпорт газу з Євросоюзу, а Кабмін ввів у дію Нацплан зі скорочення споживання газу, а також доручив Міненерговугілля перевести частину генерації на мазут. Також, згідно з цим планом, було призупинено подачу газу для навчальних закладів.

Раніше у зв'язку з браком газу в країні Міністерство освіти і науки рекомендувало всім навчальним закладам призупинити роботу з 2 по 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число)складає 9 днів поспіль.