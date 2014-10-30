Польський експерт пояснив, чому Захід не вважає "ЛНР" і "ДНР" терористами

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав аналітик Польського інституту міжнародних відносин PISM Євген Воробйов.

"Проблема полягає у тому, що, якщо визнати ці організації терористичними, то офіційно треба визнавати Росію, як країну спонсора тероризму, бо є встановлені факти прямої та непрямої підтримки росіянами цих організацій", - сказав він.

"Це автоматично означатиме запровадження санкцій не на певний період, а таких, котрі буде набагато важче скасувати, як, наприклад, введених проти терористичних груп на Близькому сході. Санкції, котрі діють десятиліттями, а не роками", - зазначив він.

За словами експерта, європейські політики вважають, що такий шлях заблокує можливість для переговорів з Росією для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У багатьох європейських столицях є розуміння, що якщо визнати ці самопроголошені республіки терористичними організаціями, це вимагатиме постійних санкцій проти Росії, а вони цього дуже не хочуть", - сказав він.

Читайте такожЄС може посилити санкції проти РФ, якщо вона визнає вибори в "ДНР" і "ЛНР" Як повідомляв УНІАН, підтримувані Росією бойовики проголосили Донецьку та Луганську народну республіки у квітні цього року, заявивши, що не будуть підпорядковуватися центральній владі в Києві, яка офіційно оголосила їх терористами та заявила про намір добиватися аналогічного визнання того ж західними державами.

За даними ООН, протистояння на Сході України вже забрало життя щонайменше 3,7 тисяч людей та більше мільйона змусило змінити місце свого проживання.

Серед жертв цього протистояння майже 300 сотні пасажирів літака Малайзійських авіаліній, котрий у липні був збитий, за даними Києва та західних спецслужб, проросійськими бойовиками.