Переговори з врегулювання газових питань ще тривають, але сторони близькі до їх завершення
22:26, 30 жовтня 2014Політика
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Станом пів на десяту вечора четверга газові переговори, які проходять між Україною, Росією та Європейською комісією у Брюсселі з вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою, ще тривають.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у четвер повідомило джерело, наближене до переговорних кіл.
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”Все просувається в конструктивному руслі. Сподіваємося, що переговорний процес буде завершено сьогодні підписанням необхідних документів”, - зазначив співрозмовник агентства.
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