Переговори з врегулювання газових питань ще тривають, але сторони близькі до їх завершення



Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у четвер повідомило джерело, наближене до переговорних кіл.

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”Все просувається в конструктивному руслі. Сподіваємося, що переговорний процес буде завершено сьогодні підписанням необхідних документів”, - зазначив співрозмовник агентства.