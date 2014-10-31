ЦВК опрацювала 99,72% електронних протоколів

Зокрема, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті комісії, бар`єр у 5% долають шість партій: ”Народний фронт” набирає 22,16% голосів виборців, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,83%, “Самопоміч” - 10,98%, “Опозиційний блок” - 9,4%, Радикальна партія - 7,45%, “Батьківщина” - 5,68%.

ВО "Свобода" не потрапила до Ради, адже не подолала бар’єр у 5%: у неї лише 4,71% голосів.

Читайте такожГолова ЦВК назвав округи, які затримують підрахунок голосівПроте, як повідомляв УНІАН, вчора Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський під час зустрічі з народними депутатами від "Свободи" пообіцяв їм перевірити протоколи окружних і дільничних виборчих комісій, де, на переконання "свободівців", мали місце фальсифікації.