ЦВК пообіцяла «Свободі» перевірити протоколи на окремих округах

14:53, 30 жовтня 2014
Політика
0 0

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський під час зустрічі з народними депутатами від ВО "Свобода" пообіцяв їм перевірити протоколи окружних і дільничних виборчих комісій, де, на переконання "свободівців", мали місце фальсифікації.

ЦИК / pravo-znaty.org.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив керівник юридичного управління “Свободи” Олег Бондарчук.

Читайте такожТягнибок після "прольоту" на виборах: "Свобода" розриває угоди з партнерами по Майдану

“На деяких окружних та дільничних виборчих комісіях ми зафіксували розбіжності у протоколах. На сході в Луганській та Донецькій області була штучно завищена явка виборців через вкидання бюлетенів на конкретних виборчих дільницях. Ми домовилися з головою ЦВК, що до встановлення результатів виборів до 10 листопада всі протоколи, які надасть “Свобода”, будуть порівняні з протоколами ОВК, які надійдуть до Центрвиборчкому і у випадку не співпадіння даних, ЦВК буде прийняте рішення про уточнення протоколів або перерахунок голосів», - сказав Бондарчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 жовтня, лідер Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що очолювана ним партія оскаржуватиме у суді результати підрахунок голосів на виборах до парламенту, оскільки знає, що отримала значно більшу кількість голосів виборців, ніж наразі офіційно оголошують.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter