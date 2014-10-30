ЦВК пообіцяла «Свободі» перевірити протоколи на окремих округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив керівник юридичного управління “Свободи” Олег Бондарчук.

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“На деяких окружних та дільничних виборчих комісіях ми зафіксували розбіжності у протоколах. На сході в Луганській та Донецькій області була штучно завищена явка виборців через вкидання бюлетенів на конкретних виборчих дільницях. Ми домовилися з головою ЦВК, що до встановлення результатів виборів до 10 листопада всі протоколи, які надасть “Свобода”, будуть порівняні з протоколами ОВК, які надійдуть до Центрвиборчкому і у випадку не співпадіння даних, ЦВК буде прийняте рішення про уточнення протоколів або перерахунок голосів», - сказав Бондарчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 жовтня, лідер Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що очолювана ним партія оскаржуватиме у суді результати підрахунок голосів на виборах до парламенту, оскільки знає, що отримала значно більшу кількість голосів виборців, ніж наразі офіційно оголошують.