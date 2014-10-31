Члену ДВК в Чернівцях за пияцтво і спробу закурити над бюлетенями дали 50 годин громадських робіт

Як повідомили кореспондентові УНІАН в УМВС України в Чернівецькій області, члена ДВК покарано за зневажливу поведінку під час виборів 26 жовтня.

За словами правоохоронців, 26 жовтня до них по допомогу звернувся голова однієї із дільничних виборчкомів Чернівців та повідомив, що один із членів ДВК поводиться зухвало та не реагує на зауваження.

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Як з’ясувалося, чоловік перебував у нетверезому стані протягом дня. Через агресивну поведінку та спробу запалити сигарету над бюлетенями голова ДВК викликав міліцію.

На нетверезого чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відвезли на медичне освідчення на стан алкогольного сп’яніння.