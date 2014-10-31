МВС планує розширити список статей КК у справі Пореченкова
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключає, що відносно російського актора Михайла Пореченкова буде відкрито кримінальне провадження ще за низкою статей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після вручення нагород у Києві співробітникам МВС, які брали участь в АТО.
«Сьогодні вранці порушено кримінальне впровадження за ст.260 ч.4. Це найбільш обтяжлива стаття - участь у збройному формуванні. Вважаю, що буде розширено провадження. Там, мабуть, буде ст. 115 (замах на вбивство). І за того рівня доказів, яким хвалиться в мережі (Пореченков), жодних шансів довести зворотне у цього суб'єкта немає», - сказав Аваков.
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Міністр висловив сподівання, що найближчим часом буде санкція суду на арешт Пореченкова, а також на його розшук. «Вважаю, що така санкція буде підтримана Інтерполом, оскільки ми маємо незаперечні докази (скоєння злочину Пореченковим - УНІАН), і він ніколи не виїде за межі РФ, аби не бути заарештованим і доставленим шляхом екстрадиції до України для адекватного покарання», - відзначив Аваков.
Він наголосив, що Україна завжди рада приїзду діячів мистецтв, проте «ми не дозволимо сюди приїжджати негідникам, які влаштовують обстріл наших солдатів і хвастають цим».