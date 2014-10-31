МВС планує розширити список статей КК у справі Пореченкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після вручення нагород у Києві співробітникам МВС, які брали участь в АТО.

«Сьогодні вранці порушено кримінальне впровадження за ст.260 ч.4. Це найбільш обтяжлива стаття - участь у збройному формуванні. Вважаю, що буде розширено провадження. Там, мабуть, буде ст. 115 (замах на вбивство). І за того рівня доказів, яким хвалиться в мережі (Пореченков), жодних шансів довести зворотне у цього суб'єкта немає», - сказав Аваков.

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Міністр висловив сподівання, що найближчим часом буде санкція суду на арешт Пореченкова, а також на його розшук. «Вважаю, що така санкція буде підтримана Інтерполом, оскільки ми маємо незаперечні докази (скоєння злочину Пореченковим - УНІАН), і він ніколи не виїде за межі РФ, аби не бути заарештованим і доставленим шляхом екстрадиції до України для адекватного покарання», - відзначив Аваков.

Він наголосив, що Україна завжди рада приїзду діячів мистецтв, проте «ми не дозволимо сюди приїжджати негідникам, які влаштовують обстріл наших солдатів і хвастають цим».