Блок Порошенка висуне на посаду спікера Гройсмана - джерело

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у блоці Порошенка.

Крім того, на посаду голови фракції БПП розглядається кандидатура Юрія Луценка.

На посади заступників фракції розглядаються кандидатури Віталія Ковальчука, Ігоря Кононенка, Миколи Томенка, Андрія Павелка, Тараса Кутового.

Крім того, співрозмовники стверджують, що посада заступника глави фракції запропонована й Мустафі Найему.

Читайте такожБогомолець, Пинзеник і Гройсман можуть увійти до складу нового КабмінуОднак у Блоці Порошенка не дали чіткої відповіді на питання, чи дійсно буде запропоновано кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник штабу партії Віталій Ковальчук заявив на брифінгу, що у “Блоку Петра Порошенка” будуть пропозиції щодо кандидатури на посаду голови Верховної Ради, але це питання не на часі.

На запитання журналістів з приводу того, чи висуватиме партія кандидатуру на посаду голови ВР і чи правда, що цією кандидатурою буде перший віце-прем’єр Володимир Гройсман, чіткої відповіді він не дав.

Водночас Ковальчук зауважив: “Безумовно, для того, щоб не створювати надлишкову інтригу, може вказати на те, що в нас будуть пропозиції з приводу того, кого ми бачимо на посаді спікера. Але на сьогодні це питання не на часі”.

Ковальчук підкреслив, що сьогодні на часі - питання змісту коаліційної угоди.