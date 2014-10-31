Європарламент не направляє спостерігачів на псевдовибори на Донбасі

Окремі депутати, які там будуть, не мають жодного мандата Європарламенту, йдеться у заяві Брока, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

"ЄС не визнає ці вибори, які будуть проведені всупереч українському законодавству, а отже, будуть нелегітимними. Крім того, такі вибори повністю протирічать букві й духу Мінського протоколу і націлені на підрив мирного процесу на Донбасі", - заявив він.

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За словами Брока, йому повідомили про те, що деякі депутати Європарламенту, включаючи Белу Ковач (Béla Kovács), мають намір спостерігати за цими виборами. "Якщо це підтвердиться, я чітко говорю: ці депутати не мають жодного мандата від будь-яких органів парламенту, щоб спостерігати за цими виборами чи говорити від їхнього імені. Будь-які коментарі, які вони можуть зробити щодо проведення або результатів виборів цих псевдовиборів, не мають ніякого відношення до Європейського парламенту та Європейського Союзу", - наголосив Брок.