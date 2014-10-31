У РНБО розповіли, чим загрожують мешканцям Донбасу псевдовибори бойовиків "ДНР" і "ЛНР" (інфографіка)

Інформаційно-аналітичний центр РНБО опублікував на своєму сайті інфографіку, яка ілюструє різницю між "бутафорськими" виборами у самопроголошених «ЛНР» і«ДНР», які бойовики планують провести 2 листопада, та виборами до місцевих структур влади, які мають провести 7 грудня згідно з мінськими угодами.

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"Президент України Петро Порошенко вважає, що майбутні «псевдовибори» в«ЛНР» і «ДНР» ставлять під загрозу весь мирний процес на Донбасі, а на Заході і в Росії ставлення до майбутнього волевиявлення різне – в ЄС і США не збираються визнавати їх результати, а глава МЗС РФ Сергій Лавров напередодні заявив, що Москва визнає результати голосування", - наголосили в РНБО.

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У РНБО нагадують, що за мінськими домовленностями, 7 грудня на окупованих територіях Донбасу необхідно провести вибори до місцевих структур влади. В результаті цих виборів повинні будуть з’явитися органи, наділені повноваженнями і мандатом на переговори, внутрішнє облаштування територій і на політичний діалог з офіційним Києвом.