Нардеп Голубов задекларував біткоїни на 2 мільярди гривень

Голова "Інтернет партії України" за 2017 рік розбагатів на майже 2 мільярди гривень біткоїнами.

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка, голова "Інтернет партії України" Дмитро Голубов за 2017 рік розбагатів на майже 2 мільярди гривень біткоїнами. Відповідні дані він вказав у щорічній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі.

Як пише Українська правда, серед грошових активів депутата значиться криптовалюта сумарною вартістю в 2 051 830 256 гривень. У 2016 році ця сума становила 125 204 361 гривень. Минулого року у Голубова з’явились біткоїни вартістю в понад 325,6 тисяч гривень.

Крім того, подорожчали ті, якими нардеп володіє ще з 2012 року. Вартість таких біткоїнів зросла на понад 1,6 мільйони порівняно з 2016 роком.

Готівкові заощадження Голубова та його дружини Анастасії Лашкарьової практично не змінились. Як і в 2016 році, вони декларують 280 тисяч доларів, а гривневі активи зменшились на 50 гривень і становили понад 838 тисяч.

Читайте такожЄвросоюз хоче контролювати криптовалюти на предмет відмивання коштівВесь дохід родини Голубова за 2017 рік, відповідно до його декларації, складався із зарплатні депутата в 246 тисяч гривень. Порівняно з 2016 роком вона зросла на майже 104 тисячі.

Згідно з декларацією, дружина Голубова ніяких доходів за минулий рік не мала.

Водночас, Анастасія Лашкарьова у минулому році стала засновницею та співвласницею ЖК "Парк фонтанів". Він крім неї належить Катерині Лавренюк, яку ЗМІ називають матір’ю Лашкарьової, Світлані Щелкуновій та одеському депутату від БПП Денису Григор’єву.

Анастасія Лашкарьова також є власницею ТРК "Здоров'я", яку вона придбала у 2016 році. У 2015 році ІМІ пов’язував цей телеканал із нардепом від "Опоблоку" Сергієм Ківаловим.

Місцеві активісти звинувачували телеканал в "трансляції проросійських сюжетів" та очорненні Саакашвілі, який тоді обіймав посаду голови Одеської ОДА. За паплюження останнього Нацрада оголошувала попередження телеканалу.

З нерухомості Голубов декларує лише готельний номер в Києві, а його дружина – квартиру в Одесі. Автомобілів подружжя не має.

Депутат також володіє двома товарними знаками. Відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, це рекламні послуги "Golubov" та послуги зв’язку "Ghost".

Дмитро Голубов є главою "Інтернет партії України", у 2014 році обрався до Верховної Ради як мажоритарник від БПП.

15 лютого Голубов взяв на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в привласненні майна.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Арсен Аваков подав виправлену декларацію за 2017 рік.