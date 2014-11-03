В Україні заборонили до показу три фільми з Пореченковим

Про це в ефірі каналу "ICTV" повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає ТСН

"Три фільми за участю Пореченкова - це "Іван Піддубний", "Біла гвардія", "Спецназ" ми заборонили, тобто не дали ліцензію для прокатів і показів", - сказав він.

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Раніше в інтернеті з'явився відеозапис, на якій Пореченков під час поїздки до Донецька разом з бойовиками відкрив вогонь з великокаліберної автоматичної зброї в бік Донецького аеропорту, який захищають "кіборги".

СБУ та МВС України порушили кримінальні провадження щодо Пореченкова за участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичній діяльності.